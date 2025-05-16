Бывший глава свердловского управления Росимущества остался в СИЗО

Адвокат бывшего руководителя свердловского управления Росимущества Сергея Зубенко не смог оспорить его арест.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, постановление о заключении Зубенко под стражу до 20 июня осталось без изменений после рассмотрения апелляции защиты.

Как уже писал «Новый День», Сергей Зубенко был арестован 25 апреля. Следствие обвиняет его в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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