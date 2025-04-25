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Пятница, 25 апреля 2025, 14:44 мск

Новости Екатеринбург

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Арестован бывший руководитель свердловского управления Росимущества

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Сергею Зубенко, бывшему главе свердловского управления Росимущества.
Как сообщили в пресс-службе суда, следствие обвиняет его в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Мера пресечения избрана по 20 июня 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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