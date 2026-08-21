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Экс-начальника управления Росимущества приговорили к 5 годам колонии

Сегодня Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему руководителю Свердловского территориального Управления Росимущества Сергею Зубенко.

Бывшего чиновника признали виновным в получении взяток и мошенничестве и приговорили к лишению свободы на 5 лет в колонии строгого режима и к штрафу в 50 млн рублей, сообщает «Правда УрФО».

Как уже писал «Новый День», весной 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании Сергею Зубенко меры пресечения в виде ареста.

Его обвиняли в получении взятки в крупном и особо крупном размерах, в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере и в покушении на мошенничество группой лиц. По версии следствия, с ноября 2022 года по ноябрь 2024 года Зубенко получил 19,5 млн рублей от руководителей коммерческих организаций. Деньги передавались за заключение с ними госконтрактов на реализацию арестованного имущества. Также Зубенко платили за решение вопросов по снятию с госучета защитных сооружений гражданской обороны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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