Бывшего руководителя ТУ Росимущества будут судить за взятку в особо крупном размере

В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя ТУ Росимущества Сергея Зубенко.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, его обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размерах, в приготовлении к получению взятки в особо крупном размере и в покушении на мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Вместе с ним под суд пойдут руководитель коммерческой организации и посредник.

По версии следствия, с ноября 2022 года по ноябрь 2024 года Зубенко получил 19,5 млн рублей от руководителей коммерческих организаций. Деньги передавались за заключение с ними госконтрактов на реализацию арестованного имущества. Также ему платили за решение вопроса, связанного со снятием с государственного учета защитных сооружений гражданской обороны.

Помимо этого, с августа 2023 года по декабрь 2024-го Зубенко договорился с руководителем компании о получении взятки в размере 20% от предполагаемой цены уступки права аренды земельного участка, то есть в сумме 200 млн рублей. Довести этот замысел до конца он не смог в связи с увольнением.

Как уже писал «Новый День», весной 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следователя об избрании Сергею Зубенко меры пресечения в виде ареста.

Екатеринбург, Елена Владимирова

