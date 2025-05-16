Полпред Жога пообщался с волками и медвежатами (ФОТО)

Полпред президента в УрФО Артем Жога посетил центр реабилитации диких животных «Альфа», в котором сейчас живут около 150 питомцев. Особенно ему понравились медвежата.

«Был наповал сражен обаянием юных представителей семейства косолапых – Коди и Харли. Медвежата едва не погибли без мамы в лесах Башкирии. Брошенных животных привезли на Средний Урал в начале апреля. Забота и спасение животных, особенно таких своенравных, – это высшее проявление человечности», – написал полпред в своем телеграм-канале.

Центр «Альфа» создал несколько лет назад свердловчанин Кирилл Потапов. Больше всего он любит волков, но принимает и других животных. Сейчас в «Альфе» есть медведи, обезьяна, рысь, росомаха и даже тигр.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube