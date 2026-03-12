На Урале спасли трех маленьких медвежат-подкидышей

В Свердловской области зоозащитник спас трех маленьких медвежат, которые остались без родителей.

Как рассказали авторы паблика «Охотничьи законы. Охотоведение» «ВКонтакте», на днях к воротам центра реабилитации диких животных «Альфа», который основал уралец Кирилл Потапов, подбросили коробку с тремя маленькими медвежатами, около 40 дней отроду.

«Их, конечно же, приютили, и Кирилл сообщил в ветеринарную службу и в департамент по охране животного мира. Понятно, что раз медвежата без матери (а они рождаются в берлоге и находятся там возле матери до весны, до выхода из берлоги) – значит, произошло ЧП, скорее всего, незаконная охота, в результате которой мать медвежат погибла», – пояснили авторы паблика.

Малышам дали имена Флора, Потапыч и Джефф.

Как уже писал «Новый День», центр «Альфа» несколько лет назад создал в Сысертском районе свердловчанин Кирилл Потапов. Больше всего он любит волков, но принимает и других животных. Сейчас в «Альфе» есть медведи, обезьяна, рысь, росомаха и даже тигр.

Сысерть, Елена Владимирова

