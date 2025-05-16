В магазинах «Светофор» обнаружили сыр с антибиотиками

Сотрудники Россельхознадзора выявили новые нарушения в торговой сети «Светофор» в Свердловской области. Рейд прошел с 24 по 30 апреля, в магазинах взяли пробы мороженого, сыра, сливочного масла и яиц, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лабораторные исследования показали, что продукция не соответствует требованиям безопасности. Так, в пробе сыра ООО «Первая линия» и в куриных яйцах, произведенных ООО «ППР «Свердловский», были обнаружены антибиотики. В пломбире ООО «Хладокомбинат № 3» и в сливочном масле ООО «Ру.Милк» выявлены растительные жиры.

Небезопасные и некачественные продукты будут изъяты из оборота. Владельцы, поставщики и получатели продукции получили предупреждения от Россельхознадзора.

Напомним, массовые инспекции дешевых магазинов «Светофор» по всей России начались зимой. По итогам первой волны проверок в торговых точках были обнаружены грубые нарушения техрегламентов и ветеринарного законодательства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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