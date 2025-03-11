Сальмонелла и контрафакт: Россельхознадзор выявил нарушения в сети «Светофор»

Россельхознадзор обнаружил фальсифицированные продукты и сальмонеллу в екатеринбургских магазинах сети «Светофор». Из 13 образцов продукции в семи были выявлены нарушения.

Так, специалисты обнаружили поддельные сгущенное молоко, творог и сливочное масло. Сальмонеллу нашли в курином фарше. Кроме того, в тушенке, колбасе и пельменях выявили ДНК курицы.

«Среди производителей, которые нарушили требования технических регламентов Таможенного союза, – одно предприятие из Свердловской области, а также организации из Ленинградской, Брянской, Нижегородской, Саратовской и Московской областей, а также из Пермского края», – пояснили в Россельхознадзоре.

Как ранее сообщал Роспотребнадзор, во всех 74 «Светофорах» Свердловской области специалисты забраковали 2,4 тонны пищевой продукции и 3,5 тыс. непродовольственных товаров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube