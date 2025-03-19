Россельхознадзор назвал магазины «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата

Магазины «Светофор» в России являются площадкой для сбыта фальсифицированной продукции – с таким заявлением выступил Россельхознадзор.

«Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети «Светофор» являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Россельхознадзоре отметили, что в ходе проверок торговых точек этой сети в ряде регионов РФ в феврале и марте 2025 года были выявлены грубые нарушения техрегламентов, ветеринарного законодательства, а также зафиксирован оборот фальсифицированных продуктов.

Во всех проверенных торговых точках также обнаружены многочисленные нарушения прослеживаемости подконтрольной продукции в информационной системе «Меркурий ФГИС «ВетИС». Эта система предназначена для контроля качества, транспортировки и реализации продуктов животноводства на территории РФ.

По итогам проверок в Бурятии изъято 6,6 тонны небезопасной продукции животного происхождения, Амурской области – 4,7 тонны, Краснодарском крае – 4 тонны, Кировской области – 2,7 тонны, Мордовии – около 1 тонны, Удмуртии – 852 кг, Красноярском крае – 485 кг, Рязанской области – 60 кг.

Нарушения зафиксированы в 60 магазинах, расположенных в Краснодарском крае, 35 – Кировской области, 15 – Амурской, 8 – в Мордовии.

В ведомстве подчеркнули, что все небезопасная продукция утилизирована. «Возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований», – отметили там. В ряде регионов на основании выявленных нарушений в магазинах «Светофор» проводятся согласованные с прокуратурой проверки, добавили в Россельхознадзоре.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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