Минобр подготовил инструкцию для иностранцев, чьи дети в этом году пойдут в школу

Свердловская область готовится к проведению тестирования детей иностранных граждан на знание русского языка при приеме в первые классы. 23 и 24 июня подобные испытания пройдут впервые.

Как сообщили в ДИПе, министерство образования региона подготовило подробную инструкцию для родителей детей, у которых русский язык не является родным. Демонстрационные варианты зданий доступны на сайте ФИПИ.

Как уже писал «Новый День», для процедуры тестирования в регионе утвердили список из 96 площадок-действующих школ.

Для получения направления на тест родителям необходимо подать заявление о приеме в школу и предоставить требуемые документы. У школы есть не более пяти рабочих дней для проверки полноты комплекта документов и ещё 25 рабочих дней на проверку их достоверности. В случае если с документами всё в порядке, школа направит ребёнка на тестирование.

Тестирование будет проходить в тех же пунктах, где выпускники сдают ЕГЭ. Тестирование предполагает аналогичные меры безопасности. Главное условие при проведении проверки знаний русского языка – это отсутствие телефонов и вспомогательных материалов.

Дети, поступающие в первый класс, проходят тестирование только в устной форме. Комиссия экспертов оценит их умения в слушании, говорении, лексике и грамматике. По регламенту процедура не может длиться более 80 минут.

По результатам испытаний у потенциального первоклассника определят уровень знания русского языка – достаточный или недостаточный. При положительном решении школа зачислит ребенка в первый класс, а при неуспешной сдаче – ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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