Дети мигрантов смогут сдать тест по русскому языку в 96 местах

В Свердловской области готовится перечень организаций, которые будут проводить для детей мигрантов тесты по русскому языку для поступления в школу. Как рассказала и.о. начальника отдела реализации государственной политики в сфере общего образования Минобра Мария Архипова, ожидается, что в списке будет 96 школ – 10 в Екатеринбурге и по одной в каждом муниципалитете. Когда список будет готов, его опубликуют на сайте министерства образования.

Как уже писал «Новый День», в декабре Госдума приняла законопроект о запрете приема в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. При поступлении в школу они будут проходить тестирование на знание русского языка. Дети, не прошедшие тестирование, не будут допускаться к обучению. Сдать тест можно будет бесплатно в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Согласно данным выборочного мониторинга, которые приводил спикер Госдумы Вячеслав Володин, 41% детей иностранцев, которые приходят в школу, не знают русского языка или плохо владеют им.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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