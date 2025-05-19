Денис Паслер попросил свердловских выпускников не уезжать из области

Сегодня на всей территории Свердловской области в школах проходят последние звонки. Врио губернатора Денис Паслер посетил екатеринбургскую гимназию №9 и поздравил ее выпускников, сообщает ДИП.

«Мы очень заинтересованы и ждем, чтобы вы оставались в родной области, в родном городе, приходите работать на наши предприятия, мы будем вместе развивать нашу область. Желаю новых побед. Мы очень хотим, чтобы вы именно здесь учились и работали», – сказал Паслер выпускникам.

Добавим, в этом учебном году в Екатеринбурге 9-й класс закончат 18 347 школьников, а 11-й – 6741.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube