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Понедельник, 19 мая 2025, 13:45 мск

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Уральцы раскупают авиабилеты, чтобы увидеть ледоход на Оби

Ледоход на Оби почти вплотную подошел к Салехарду. Этот процесс привлекает туристов и фотографов, которые хотят запечатлеть мощное природное явление. Обычно огромные льдины с грохотом и треском плывут по реке.

Как выяснил «Новый День», на сегодняшний день еще можно купить авиабилеты из Екатеринбурга в Салехард на ближайшие выходные. Цены варьируются от 10 627 рублей до 20 789 рублей в одну сторону, но билетов осталось немного. Размещение в отелях Салехарда обойдется в 12-15 тысяч рублей за три ночи. Кроме того, любители красивых кадров могут сфотографировать ледоход из Лабытнанги – добраться туда можно на суднах на воздушных подушках.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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