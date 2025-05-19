В Екатеринбурге выбрали эскиз необычного памятника Борису Рыжему (ФОТО)

Сегодня в креативном кластере «Домна» состоялось заседание жюри конкурса на лучший эскизный проект памятника поэту Борису Рыжему.

Всего на конкурс было представлено 23 эскиза. Некоторые авторы предложили по несколько вариантов. Несколько рисунков, по мнению организаторов конкурса, были созданы с использованием искусственного интеллекта.

Поэта изобразили по-разному – едущим в трамвае, сидящим на крыше, идущим по трамвайным рельсам, выходящим из стены, стоящим на постаменте в виде хрущевки.

Ольга Рыжая, сестра поэта, отметила: «Я поняла, что в каждой работе есть частица Бориса. Очень сложно остановиться на какой-то из них. Борис не был ни депрессивным, ни унылым человеком. Это человек, с которым я больше всего смеялась. Он любил людей, любил жизнь. Он не был такой уж трагической фигурой».

Она также сказала, что ей и другим родственникам поэта понравился вариант 18 – Ивана Дубровина. Кроме того, Ольга Рыжая заметила, что притягивание Вторчермета к творчеству поэта несколько искусственно. «Боря родился в Челябинске, а на Вторчермет мы переехали, когда ему было лет шесть. С 17 лет он жил на Московской Горке и очень любил Зелёную Рощу».

Депутат ЕГД Дмитрий Сергин, который активно продвигал идею увековечивания памяти Бориса Рыжего, сказал: «Когда я общаюсь с жителями своего района, я с удивлением узнаю, что даже люди старшего возраста его помнят. Это привело к тому, что появилась идея увековечить его память именно там, где он жил и учился».

Илья Марков, руководитель городского управления культуры, сообщил, что он опросил творческую интеллигенцию, и они одобрили варианты 4 (Павел Лапыш), 10 (Давид Зинич) и 18.

Справа – вариант 10

Единственным человеком, который выступил категорически против варианта 18, стала скульптор Валентина Соколова. «Человек падает! Это же негатив. В памятнике не должно быть негатива», – считает она.

Вариант 4

После обсуждения состоялось голосование. Лидером стал проект Дубровина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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