Благоустройство сквера Бориса Рыжего завершится в 2026 году

Сквер Бориса Рыжего на улице Титова будет полностью приведен в порядок в 2026 году, заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов в городской думе.

Обновление зеленой территории на Вторчермете началось в 2025 году. В сквере модернизировали системы освещения, на это было выделено 13 миллионов рублей. В 2026 году из городского бюджета будет направлено еще 17 миллионов рублей, чтобы завершить все работы.

В пресс-службе мэрии уточнили, что по концепции благоустройств сквер будет разделен на 11 зон: детская площадка, места для занятий спортом и отдыха, фудкорт. От дороги территорию сквера будет отделять буферная зеленая зона. Концепция предполагает сохранение максимального количества деревьев и кустарников. Также планируется обустроить неподалеку парковку для самокатов.

Дизайн сквера на улице Титова будет выполнен в сдержанных тонах. На территории расставят скамейки и урны из бетона и дерева. По всей территории сквера планируется расположить несколько арт-объектов, отсылающих к жизни и творчеству уральского поэта. Среди них – памятник Борису Рыжему, который установят недалеко от входной группы сквера. Скорректированная проектно-сметная документация по благоустройству сквера должна в ближайшее время поступить в мэрию на согласование.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube