Денис Паслер заявил о серьезных проблемах в свердловском ЖКХ

В Свердловской области накопились серьезные проблемы в сфере ЖКХ. Осенью прошлого года 28 муниципальных образований не смогли вовремя получить паспорта готовности к зиме – это самый большой показатель в стране. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо серьезно пересматривать структуру областного бюджета.

Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер на заседании заксо, отвечая на вопрос депутата Екатерины Есиной. По его словам, бюджет на 2025 год уже утвержден, дополнительные мероприятия в сфере ЖКХ можно планировать только в привязке к бюджету 2026 года.

«Структуру бюджета депутаты и правительство определили тогда, когда вы его принимали, в том числе и в сфере ЖКХ. Что-то шло по программам, что-то по кредитам, что-то в рамках расходных полномочий. И структура, и поддержка тех или иных муниципалитетов вами утверждены. Руководствуемся теми бюджетами и подходами, которые были вами утверждены. Вы правы: коммунальный вопрос всегда был важным и сложным, и 10 лет назад, и 20 лет назад. С каждым годом система ЖКХ так не модернизируется, как нам хотелось бы, поэтому 28 МО не получили паспорта готовности к зимнему периоду. Это очень много, это больше всего в стране. Когда вы говорите, что есть сложности, вы правы: у нас сложности точно есть», – подчеркнул Паслер.

Врио губернатора также напомнил, что область заключила концессионные соглашения на 64 млрд рублей, и эти деньги тоже надо учитывать. «Мы никуда не денемся, субъект эти соглашения подписал. И это тоже деньги, их тоже надо считать», – сказал он.

«Задач, проблем, вызовов огромное количество. Это не только ЖКХ, но и очистные сооружения, и качество воды, очень дорогостоящие задачи. Если мы хотим что-то менять, надо в структуре бюджета что-то увеличивать – но не долг и не дефицит, а доходы, инвестиции. Либо от чего-то отказываться. Это предмет разговора, который нам предстоит пройти при подготовке следующего бюджетного цикла», – резюмировал Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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