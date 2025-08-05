К отопительному сезону готовы две трети уральских объектов ЖКХ

Две трети объектов ЖКХ в Свердловской области уже готовы к предстоящему отопительному сезону. Работы на остальных 30% будут завершены к 1 октября, заявил врио губернатора Денис Паслер.

«Сегодня отремонтированы 973 котельные из 1370, более 11 тысяч километров тепловых сетей, около 9 тысяч километров водопроводных и порядка 5 тысяч километров канализационных сетей. Также к зиме подготовлено почти 80% жилых домов. Работа по обновлению коммунальной инфраструктуры ведется планомерно по всей области. В планах до 2030 года провести модернизацию 2 тысяч объектов ЖКХ, построить новые котельные, очистные сооружения», – написал Паслер в телеграм-канале.

Как уже писал «Новый День», в мае Паслер заявил, что в прошлом году 28 муниципалитетов не получили вовремя паспорта готовности к зимнему периоду, и сказал, что проблемы в отрасли надо решать.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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