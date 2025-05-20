Прокурор потребовал для мужчины, утопившего в Бисерти свою бывшую жену, 18 лет строгого режима

В Красноуфимском районном суде состоялись судебные прения по уголовному делу об убийстве 31-летней Эльвиры Муфазаловой, старшего лейтенанта полиции. Прокурор потребовал 18 лет строгого режима для ее бывшего мужа, который жестоко избил женщину саперной лопатой и утопил в реке.

Как ранее писал «Новый День», по версии следствия, обвиняемый решил убить супругу из ревности – незадолго до трагедии она ушла от него. Вечером 29 апреля 2022 года он назначил Эльвире встречу на берегу реки Бисерть в поселке Первомайский Нижнесергинского района. При этом фигурант вооружился заранее купленной саперной лопатой и надел балаклаву. Дождавшись супругу, он не менее семи раз ударил ее лопатой по голове и рукам, а потом утопил в реке. Тело погибшей сотрудницы полиции нашли поздно вечером на берегу реки Бисерти, в полутора километрах от поселка.

Кроме того, обвиняемый нарушил права своей гражданской жены, с которой жил после убийства супруги. В июле 2023 года подозреваемый установил в ванной комнате скрытую видеокамеру, которая снимала женщину во время гигиенических процедур. Эти записи он отправлял другим людям.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», ч. 1 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ «Использование несовершеннолетнего, не достигшего14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов», ч. 1 ст. 137 УК РФ «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну», ст. 138.1 УК РФ «Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», ч. 1 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан», отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Красноуфимск, Дарья Деменева

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