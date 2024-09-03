Дело об убийстве женщины-полицейской направлено в суд

В Свердловской области завершено расследование жестокого убийства 31-летней Эльвиры Муфазаловой, старшего лейтенанта полиции. Перед судом предстанет ее бывший муж.

По версии следствия, обвиняемый решил убить супругу из ревности – незадолго до трагедии она ушла от него. Вечером 29 апреля 2022 года он назначил Эльвире встречу на берегу реки Бисерть в поселке Первомайский Нижнесергинского района. При этом фигурант вооружился заранее купленной саперной лопатой и надел балаклаву. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, дождавшись прихода супруги, он не менее 7 раз ударил ее саперной лопаткой в область головы и рук, а потом утопил в реке.

Кроме того, обвиняемый нарушил права своей знакомой, с которой жил после убийства супруги. В июле 2023 года подозреваемый установил в ванной комнате скрытую видеокамеру, которая снимала женщину во время гигиенических процедур. Видео он пересылал третьим лицам. Официальный представитель СУ СКР Александр Шульга сообщил, что за совершение наиболее тяжкого из этих преступлений предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. Собранные доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения, после вручения копии которого обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что в своей работе оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД и регионального главка МВД использовали детектор лжи, проверяли алиби десятков лиц, склонных к такого рода противоправным поступкам, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей. Уголовное дело направлено в Красноуфимский районный суд для рассмотрения по существу.

Как уже сообщал «Новый День», тело убитой сотрудницы полиции было найдено поздним вечером 29 апреля 2022 года на берегу реки Бисерть, в полутора километрах от поселка Первомайского Нижнесергинского района. На месте преступления были найдены вещественные доказательства, по которым назначались необходимые экспертизы (медицинская, медико-криминалистическая, трасологическая, генетическая). Следствие установило причастность к убийству супруга убитой женщины – жителя Красноуфимского района. Несмотря на то, что он свою вину категорически отрицал, следствие получило веские основания по привлечению фигуранта в качестве подозреваемого.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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