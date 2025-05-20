Бюджет Екатеринбурга исполнен на 20% за первый квартал 2025 года

Екатеринбургская дума одобрила отчет об исполнении бюджета за первый квартал 2025 года. На 1 апреля доходы казны составили 19,056 миллиарда рублей, или 21,8% к годовому плану, расходы – 18,865 миллиардов рублей, или 20,8%.

Как сообщила директор финансового департамента мэрии Анна Турунцева, за первые три месяца собственные доходы города, включая налоговые отчисления, составили 9,694 миллиарда рублей. Еще 9,362 миллиарда город получил в качестве межбюджетных трансфертов. Часть этих денег пошла на реализацию нацпроектов: строительство школы на улице Машинной (129 миллионов рублей), благоустройство набережной Исети возле ледовой арены (455 миллионов рублей), строительство детского сада в ЖК «Изумрудный бор» (44 миллионов рублей).

На исполнение муниципальных программ в первом квартале года было направлено 17,2 миллиарда рублей или 21,2% к утвержденному плану.

Депутаты приняли отчет единогласно. В июне городская дума приступит к рассмотрению корректировки бюджета, которая может существенно поменять параметры.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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