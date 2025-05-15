Екатеринбург «потерял» полмиллиарда рублей в бюджетных трансфертах

Екатеринбургский бюджет не досчитался более 500 миллионов рублей в межбюджетных трансфертах, которые получает от области. На это обратил внимание председатель счетной палаты Александр Гетманчук на заседании профильной комиссии городской думы.

По итогам 2024 года в городской казне оказался избыток в виде 2,759 миллиарда рублей из трансферта. Эти деньги Екатеринбург не успел освоить, поэтому вернул в областной бюджет. В первом квартале 2025 года городские власти вновь подали заявку на трансферт и получили подтверждение, но на меньшую сумму – 2,238 миллиарда рублей.

«Разница составила 521 миллион рублей. У меня вопрос, а почему мы не смогли вернуть эти деньги? Не смогли обосновать, на что потратим?» – адресовал Гетманчук вопрос финансовому департаменту мэрии.

Директор департамента Анна Турунцева заявила, что сумма трансферта была уточнена по ряду причин: «Где-то возникла экономия в ходе конкурсных процедур, а где-то отпала необходимость использования денежных средств. В любом случае, все наши заявки получили подтверждение в полном объеме. А экономию нам возвращать не будут».

Председатель счетной палаты также указал на несоответствие цифр в отчетах. Город закрыл бюджет-2024 с профицитом в 5,6 миллиарда рублей, в том числе за счет полученных сверхдоходов по НДФЛ – 2,540 миллиарда рублей. Но на счетах «потерялись» 140 миллионов рублей, если судить по документам о бюджетных остатках. Анна Турунцева отметила, что учет данных основывается на единой бухгалтерской отчетности, которая «на 100% достоверна». Все оставшиеся с 2024 года средства будут отражены в корректировке бюджета-2025, и за их счет планируется погашать дефицит казны, который может вырасти до 19% к середине года.

Добавим, что к рассмотрению корректировки бюджета на 2025 год депутаты Екатеринбургской думы приступят в июне.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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