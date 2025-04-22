Власти Екатеринбурга закрыли бюджет-2024 с профицитом в 5,6 миллиарда рублей

Екатеринбургская дума утвердила отчет об исполнении городского бюджета за 2024 год. Фактические доходы казны составили 88,9 миллиарда рублей (106,3% от плана), расходы – 83,3 миллиарда рублей (97,2% от плана). Профицит бюджета-2024 составил 5,6 миллиарда рублей. Хотя в процессе исполнения казны возникал временный дефицит в 3,9 миллиарда рублей.

Как сообщила директор финансового департамента мэрии Анна Турунцева, безвозмездные поступления в бюджет в 2024 году составили 46,9 миллиарда рублей, налоговые доходы – 34,5 миллиарда рублей, неналоговые доходы – 7,4 миллиарда рублей.

Структура расходов городского бюджета в прошлом году выглядит так:

образование – 40,9 миллиарда рублей;

национальная экономика – 19,3 миллиарда рублей;

общегосударственные вопросы – 6,9 миллиарда рублей;

ЖКХ – 4,8 миллиарда рублей;

социальная политика – 4,6 миллиарда рублей;

физкультура и спорт – 3,6 миллиарда рублей;

культура – 2,2 миллиарда рублей;

правоохранительная деятельность – 412 миллионов рублей;

охрана окружающей среды – 183 миллиона рублей;

средства массовой информации – 110 миллионов рублей.

По словам Анны Турунцевой, социальные расходы в бюджете составили 61%.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/828387.html

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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