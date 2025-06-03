Расходы бюджета Екатеринбурга впервые превысили 100 млрд рублей. Дефицит вырос в три раза

Екатеринбургская дума утвердила корректировку бюджета на 2025 год. Доходы казны вырастут до 94,2 миллиарда рублей (+8%), а расходы увеличатся до 104 миллиардов рублей (+15%). Дефицит городского бюджета увеличится втрое – с 3,1 до 9,7 миллиарда рублей, но в мэрии заверили, что все под контролем.

Как пояснил председатель счетной палаты Александр Гетманчук, поступления от налогов и неналоговых доходов в 2025 году ожидаются выше, чем планировалось ранее. Поэтому в доходной части казны дополнительно учтены 6,8 миллиарда рублей. Но бюджетных расходов будет еще больше. Так, на строительство и ремонт дорог будет потрачено на 2 миллиарда рублей больше, чем планировалось, на транспорт – на 5,5 миллиарда рублей больше (рост расходов на 42%). В то же время город почти вдвое сократит траты на физкультуру и спорт, из бюджета этих направлений вычеркнуто 340 миллионов рублей.

Доля дефицита бюджета увеличилась до 19%, хотя согласно Бюджетному кодексу полагается лишь 10%. Директор финансового департамента Анна Турунцева сообщила, что дефицит будет погашен за счет остатков с прошлого года. «Остатки частично сложились из межбюджетных трансфертов, которые мы получили обратно, частично это переходящие средства, а остальное – экономия по конкурсам. Балансировка бюджета урегулирована», – отметила чиновница.

Напомним, в 2024 году власти Екатеринбурга закрыли бюджет с профицитом 5,6 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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