Тагильчанка подала в суд на ТВ-3: она заплатила 1,7 млн рублей, но не получила эзотерических услуг

Необычное гражданское дело находится на рассмотрении в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
Как сообщили в пресс-службе суда, истица посмотрела одну из программ, которые транслирует телеканал ТВ3, а потом обратилась в редакцию с просьбой об оказании эзотерических услуг. После телефонного разговора с сотрудником, который представился исполнителем услуг, тагильчанка перевела 1,7 млн рублей на указанные им реквизиты. Но никаких услуг ей никто не оказал. Телезрительница направила каналу претензии, но ответа не получила.
В качестве ответчиков привлечены: телеканал; гражданин, который представился исполнителем услуг; платежные системы; финансовые организации.
Женщина требует вернуть ей деньги и компенсировать моральный ущерб.
Следующее судебное заседание по делу назначено на 28 мая 2025 года.
Нижний Тагил, Елена Владимирова
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