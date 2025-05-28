Суд отклонил иск тагильчанки к «экстрасенсу с ТВ-3»

Жительница Нижнего Тагила не смогла вернуть 1,7 млн рублей, которые она перевела, как она считала, экстрасенсу с канала ТВ-3 за снятие порчи. Ленинский суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении ее иска к телеканалу.

Как сообщает «4 канал», потерпевшая в суде заявила, что программа, в которую она обратилась еще в 2014 году, называлась «Утренние гадания», а человека, которому она непосредственно переводила деньги за эзотерические услуги, звали Артем Иванов. Он сказал потерпевшей, что на нее и ее семью навели порчу, и предложил снять проклятие за деньги.

Женщина в исковом заявлении потребовала вернуть 1,7 млн рублей от Иванова, а также 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, она требовала компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей от телеканала.

Представитель канала ТВ-3 в суде заявил, что программа «Утренние гадания», в которую, по словам тагильчанки, она обращалась, в 2014 году в эфир не выходила, никаких денег от нее редакция канала не получала.

Суд исковые требования женщины отклонил.

Напомним, истица, по ее словам, посмотрела одну из программ, которые транслирует телеканал ТВ3, а потом обратилась в редакцию с просьбой об оказании эзотерических услуг. После телефонного разговора с сотрудником, который представился исполнителем услуг, тагильчанка перевела 1,7 млн рублей на указанные им реквизиты. Но никаких услуг ей никто не оказал. Телезрительница направила каналу претензии, но ответа не получила. Тогда он подала в суд. В качестве ответчиков были привлечены: телеканал; гражданин, который представился исполнителем услуг; платежные системы; финансовые организации.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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