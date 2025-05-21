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Среда, 21 мая 2025, 13:00 мск

Новости Екатеринбург

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Парк Павлика Морозова защитят от застройки

Власти Екатеринбурга хотят присвоить парку имени Павлика Морозова статус особо охраняемой природной территории (ООПТ). Соответствующий проект уже внесен в городскую думу.

Парк располагается в границах улиц Белинского и Луначарского, его площадь превышает 56 тысяч кв.м. «Культурный садово-парковый ландшафт состоит из разнообразных древесно-кустарниковых насаждений, имеющих декоративную и эстетическую ценность. В парке растут 14 видов кустарников и 1 118 деревьев 15 видов. Среди деревьев преобладают яблоня ягодная, клен ясенелистный и тополь бальзамический, а среди кустарников – сирень обыкновенная, акация желтая, кизильник блестящий», – рассказали в мэрии.

На территории парка есть три спортивных и две детских площадки, а также зона для выгула собак. Статус ООПТ позволит защитить парк от застройки и ведения любой хозяйственной деятельности. Единственное, что разрешено – это благоустройство территории. В планах мэрии Екатеринбурга расширить список парков со статусом ООПТ до 40 единиц к 2035 году.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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