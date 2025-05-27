Мэрия расширит границы парка Павлика Морозова

Комиссия по городскому хозяйству Екатеринбургской думы одобрила изменение границ парка Павлика Морозова, расположенного в границах улиц Белинского и Луначарского. Площадь зеленой территории увеличится на 6383 квадратных метра и составит 56 360 квадратных метров.

Вопрос решался целых пять лет из-за бюрократии. Как пояснил юрист департамента архитектуры Дмитрий Братанчук, мэрия долго не могла добиться снятия обременения с земельного участка в 3 тысячи квадратных метров. Этот кусочек земли с 2000-х числился за компанией ООО «Эра водолея» – там планировалась застройка, которая так и не началась. Ускорить процесс помог иск природоохранной прокуратуры.

Как ранее сообщал «Новый День», парку Павлика Морозова присвоят статус особо охраняемой природной территории. Зеленая территория будет защищена от застройки и ведения хозяйственной деятельности, за исключением работ по благоустройству.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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