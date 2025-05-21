Борис Лозовский снова возглавил журфак УрФУ. Пока в статусе и.о.

Исполняющим обязанности директора департамента Уральского федерального университета «Факультет журналистики» снова стал бывший декан Борис Лозовский. Об этом сообщается на странице журфака «ВКонтакте».

Напомним, Борис Лозовский возглавлял журфак на протяжении многих лет – с 1993 по 2020-й. Его преемником стал Владимир Волкоморов, назначенный на этот пост в 2020 году. В октябре 2022 года он написал заявление об уходе по собственному желанию и уехал за границу. После него деканом стал бывший шеф-редактор информационного агентства «Ура.ру» Иван Некрасов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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