УрФУ опубликовал список кандидатов на пост декана журфака

Уральский федеральный университет завершил прием документов от кандидатов на пост декана факультета журналистики. Окончательный список претендентов на должность был опубликован в telegram-канале вуза.

Среди кандидатов значатся: доцент кафедры зарубежной журналистики Елизавета Голоусова, руководитель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Максим Кассандров, руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова и бывший шеф-редактор информационного агентства Ура.ру Иван Некрасов.

Публичные защиты кандидатов пройдут 23 ноября. Имя нового руководителя журфака станет известно к концу месяца.

Как уже сообщал «Новый день», предыдущим деканом журфака был Владимир Волкоморов, назначенный на этот пост в 2020 году. В октябре он написал заявление об уходе по собственному желанию и тут же уехал за границу. До него много лет деканом был Борис Лозовский.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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