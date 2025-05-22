Психологи: пить успокоительные перед экзаменом – плохая идея

Прием даже легких успокоительных перед важным экзаменом может навредить, а не помочь справиться с волнением. Клинический психолог Анна Ткач считает, что школьным выпускникам не следует прибегать к медицинским препаратам без назначения врача, а лучше использовать практики «помоги себе сам».

«Нам всегда хочется волшебную таблетку, которая решит наши проблемы. Но прием успокоительных может оказать медвежью услугу организму. В состоянии стресса мозг активизируется, и как подействует препарат в этот момент – неясно. Может возникнуть состояние перевозбуждения или, напротив, сонливость. И это помешает на экзамене», – отметила эксперт на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, тревожиться перед сдачей ОГЭ и ЕГЭ – абсолютно нормально. Справиться с излишним волнением помогут несложные действия. «Нам становится легче, когда в момент сильного нервного напряжения мы признаемся себе: у меня дрожат руки, трясутся колени, вспотели ладошки. Можно проговорить это про себя. Есть еще техника «заземления», когда для уверенности надо найти опору. Например, поставить обе стопы на пол, откинуться на спинку стула, немножко поерзать на сиденье. Можно проговаривать про себя окружающие вокруг предметы. Или использовать «коробочное» дыхание, только желательно потренировать эту технику еще до экзамена», – рассказала Анна Ткач.

Директор Екатеринбургского центра психолого-педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог» Юлия Соболева дала еще несколько рекомендаций. «Тревожность часто возникает в ситуации неопределенности, поэтому выпускникам и их родителям нужно продумать запасной план. Есть еще два нетривиальных способа побороть тревогу – заботиться о ком-то и объединиться с группой. В первом случае родители могут помочь своему ребенку, собирая его на экзамен: обнять, сказать ободряющие слова. Во втором случае встречи с единомышленниками помогают ребенку отвлечься от переживаний, связанных с учебой», – добавила психолог.

В этом году в Екатеринбурге к государственной итоговой аттестации допущены 6840 учеников 11-х классов и 18 506 учеников 9-х классов. Сдача ЕГЭ продлится с 23 мая по 11 июня, общие госэкзамены девятиклассники сдают с 21 мая по 16 июня. Директор департамента образования Инна Гумбатова напомнила, что у выпускников есть возможность пересдачи экзаменов в резервные даты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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