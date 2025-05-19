Госэкзамены: как пережить этот период без стресса

Уже на этой неделе у выпускников начнется сдача ОГЭ и ЕГЭ. Вместе с родителями многие начинают испытывать стресс из-за возможной неудачи. Клинический психолог Анна Ткач дала несколько советов, как справиться со страхами и переживаниями.

Стресс снижает продуктивность ученика, портит как настроение, так и отношения с близкими. В период подготовки к экзаменам родителям следует создать для ребенка комфортные и адекватные условия для учебы и отдыха. По мнению эксперта, психологическое благополучие начинается с соблюдения режима дня, качественного сна, сбалансированного питания, удобной одежды и свободного времени. В этот период детям также особенно необходима поддержка со стороны родителей. Психолог советует обсуждать все эмоции, выявлять причины тревоги и объяснять детям, что стресс – это нормально. Главное – не игнорировать чувства ребенка и не упрекать его за переживания: в таком случае помимо других негативных эмоций у него появится и чувство вины.

Чтобы справиться с волнением перед экзаменом, существует несколько техник самопомощи. Одна из них – дыхательное упражнение для успокоения: вдох на 4 счета, задержка дыхания на 4 счета, выдох на 4 счета и снова задержка дыхания на 4 счета. Такой цикл рекомендуется повторить 5-6 раз. Эта техника помогает расслабиться и снизить уровень напряжения.

Еще одно упражнение можно применить непосредственно на самом экзамене. Для начала необходимо найти глазами вокруг себя 5 предметов (окно, дерево, ручку, бумагу, доску). Затем 4 раза прикоснуться к чему-либо (потрогать стул или стол, свой нос, руки). Далее закрыть глаза и распознать 3 звука (шум за окном, шаги, кондиционер). Потом уловить 2 запаха (запах свежего воздуха, чьих-то духов). И попробовать что-то на вкус (например, воду или шоколадку, которую с собой принесли экзаменующиеся). «Это помогает заземлиться, быть в моменте здесь и сейчас, снять напряжение. Это упражнение стоит делать во время экзамена, но можно уже сейчас тренироваться, приводя себя в такое состояние, быть самому себе психологом», – подчеркнула Анна Ткач.

Родители тоже могут остро реагировать на экзамены, чье напряжение и тревога часто передается детям. Психолог предупреждает, что не стоит вкладывать свои ожидания и амбиции в ребенка. Фразы вроде «А вот я в твоем возрасте…» или «Я считаю…» могут навредить. Кроме того, не стоит заранее переживать: экзамены можно пересдать, а вариантов, куда можно поступить, – множество.

Как ранее писал «Новый День», основной период сдачи ОГЭ начинается 21 мая, ЕГЭ – 23 мая.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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