Памятник погибшим хоккеистам «Локомотива» перенесли к ледовой арене «Авто»

В Екатеринбурге перенесли памятник погибшим в авиакатастрофе хоккеистам ярославского «Локомотива».

Мемориал был установлен в 2012 году у КРК «Уралец». В связи с тем, что ледовый дворец ждет реконструкция, и в нем больше не будут проводиться хоккейные матчи, было принято решение поменять место расположения памятника. Его поставили рядом с отделением хоккейной школы «Спартаковец» – арене «Авто» в микрорайоне Солнечном.

«Авиакатастрофа, произошедшая 14 лет назад, навсегда останется черной страницей в истории российского и мирового спорта. В числе жертв той страшной трагедии – вратарь, уроженец Екатеринбурга Александр Вьюхин. Ежегодно к памятнику погибшей команде несут цветы хоккеисты – коллеги по ремеслу, а также болельщики и просто небезразличные люди. Расположение памятника у хоккейной арены «Авто» поможет сохранять память о той страшной трагедии, передавая ее в том числе и подрастающему поколению спортсменов», – сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Отметим, что Кубок Гагарина в сезоне 2024/2025 завоевал ярославский «Локомотив», победив в финальной серии челябинский «Трактор» с общим счетом 4-1. Игроки и тренеры «Локомотива» посвятили свое чемпионство погибшей 7 сентября 2011 года ярославской команде.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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