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Пятница, 23 мая 2025, 14:29 мск

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В Берёзовском водитель грузовика насмерть сбил 4-летнюю девочку

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Маленькая девочка погибла сегодня в ДТП на улице Гагарина в Берёзовском. Ее мать попала в больницу с черепно-мозговой травмой.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, трагедия произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель грузовика «Мазда Титан», мужчина 1981 г.р., при проезде пешеходного перехода не предоставил преимущество пешеходам и сбил мать с ребенком. 4-летняя девочка-пешеход от полученных травм скончалась в карете скорой помощи, ее 35-летняя мать с травмой головы доставлена в больницу.

Водитель пояснил инспекторам, что он двигался по левой полосе, из-за остановившегося справа автомобиля пешеходов не заметил и допустил на них наезд.

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость, внимательно оценивать ситуацию и уступать дорогу пешеходам.

Берёзовский, Елена Владимирова

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