
Пятница, 7 ноября 2025, 08:40 мск

Водителю, насмерть сбившему 4-летнюю девочку, дали 2,5 года принудительных работ

Фото: Свердловская госавтоинспекция

Березовский городской суд вынес приговор водителю грузовика Mazda Titan, который 23 мая сбил на пешеходном переходе 35-летнюю женщину и ее 4-летнюю дочь. Девочка скончалась в машине скорой помощи, ее мать была доставлена в больницу.

Как сообщили в пресс-службе суда, за рулем грузовика был 43-летний Дмитрий Подковрин. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Суд установил, что Подковрин управлял технически исправным автомобилем. Водитель был обязан уступить дорогу пешеходам, но не сделал этого. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии-поселения, но оно было заменено принудительными работами на тот же срок с удержанием 15% от заработка в доход государства. Также Подковрин лишен водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Березовский, Елена Владимирова

