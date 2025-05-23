В антирейтинг «вымирающих городов» от Захара Прилепина попали 29 уральских

Писатель и общественник Захар Прилепин составил антирейтинг российских городов, в которых максимально сократилась численность населения в период с 1989 по 2024 год. В него вошли более 500 муниципалитетов, из которых 29, или почти 6%, находятся в Свердловской области. В остальных регионах таких городов меньше.

Из них самую высокую позицию – 43-ю – занимают Нижние Серги. За 35 лет их население сократилось с 14 938 до 7782 человек, или на 47,9%. Волчанск, в котором численность населения упала на 43,5%, попал на 67-ю строчку.

Девять свердловских городов за 35 лет потеряли от 30% до 40% населения. Это Красноуральск, Кушва, Верхняя Тура, Североуральск, Асбест, Новая Ляля, Нижняя Тура, Карпинск, Артемовский.

Население еще 18 городов сократилось на 20-30%. Это Тавда, Ирбит, Туринск, Кировград, Алапаевск, Верхотурье, Верхняя Салда, Талица, Ивдель, Невьянск, Михайловск, Нижний Тагил, Верхний Тагил, Качканар, Полевской, Нижняя Салда, Каменск-Уральский, Первоуральск.

«В топе 29 городов Свердловской области, 19 – Тверской, 17 – Кировской, 16 – Мурманской и по 15 во Владимирской, Иркутской и Челябинской областях», – резюмирует Захар Прилепин.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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© 2025, РИА «Новый День»

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