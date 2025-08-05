С карты Свердловской области может исчезнуть Верхний Тагил

Верхний Тагил попал в число 130 малых городов, которые сейчас находятся на грани исчезновения. Здесь быстро сокращается численность населения и количество рабочих мест.

Список «умирающих» городов составили аналитики РАНХиГС, пишут «Известия».

По данным ученых, в общей сложности в малых городах (с населением менее 50 тыс. жителей) сегодня проживает более 3,4 млн человек. За последние десять лет численность населения в них снизилась на 314,5 тысячи. Самая сложная ситуация – в северных угольных, металлургических и лесопромышленных городах.

Наибольшее сокращение численности населения, по данным аналитиков РАНХиГС, фиксируется, например, в городах Верхний Тагил (Свердловская область), Трубчевск (Брянская область), Инта (Коми), Кемь и Медвежьегорск (Карелия), Торжок (Тверская область). К этой группе в документе отнесены и периферийные города в развитых регионах: Рошаль в Подмосковье, Оха в Сахалинской области.

Как уже писал «Новый День», в мае этого года писатель и общественник Захар Прилепин составил антирейтинг российских городов, в которых максимально сократилась численность населения в период с 1989 по 2024 год. В него вошли более 500 муниципалитетов, из которых 29, или почти 6%, находятся в Свердловской области. В остальных регионах таких городов меньше.

Из них самую высокую позицию – 43-ю – занимают Нижние Серги. За 35 лет их население сократилось с 14 938 до 7782 человек, или на 47,9%. Волчанск, в котором численность населения упала на 43,5%, попал на 67-ю строчку. Девять свердловских городов за 35 лет потеряли от 30% до 40% населения. Это Красноуральск, Кушва, Верхняя Тура, Североуральск, Асбест, Новая Ляля, Нижняя Тура, Карпинск, Артемовский. Верхний Тагил, согласно этому исследованию, потерял 24,7% населения.

Верхний Тагил, Елена Владимирова

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