В рамках обмена пленными сегодня в Россию вернулись 8 свердловчан

Восемь жителей Свердловской области вернулись в Россию в ходе первого этапа масштабного обмена пленными между Россией и Украиной.

Как сообщает ДИП со ссылкой на свердловского омбудсмена Татьяну Мерзлякову, первым границу перешел боец из города Арамиль, дома его ждут родные.

Напомним, сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. В ведомстве уточнили, что обмен осуществлен в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

В ведомстве добавили, что инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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