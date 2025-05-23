Из Украины возвращены 270 пленных военнослужащих и 120 жителей Курской области, захваченных ВСУ

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что обмен осуществлен в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц.

«В настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях», – отметили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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