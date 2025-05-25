Подросток пырнул одноклассника ножом – у парня повреждено легкое

На Урале правоохранительные органы разбираются в поножовщине – жертвой стал 12-летний подросток, а ударил его одноклассник на прогулке. По данным прокуратуры, мальчики из Верхней Пышмы поссорились, перепалка перешла в драку, и один из ребят ударил другого ножом. Удар пришел я в область легкого.

«Осознав содеянное, виновный вместе с еще одним подростком, наблюдавшим за происходящим, сбежали с места происшествия, оставив потерпевшего в беспомощном состоянии, выбросив нож и рюкзак по дороге. Сам виновный, 2012 г.р., пояснил, что применять оружие он не хотел, а удар был нанесен им случайно, поскольку в ходе разгоревшейся драки он забыл, что нож находится у него в руке», – сообщили в прокуратуре.

Пострадавший госпитализирован в Екатеринбург.

Никто из детей на учете не состоял, оба участника драки растут в «неполных» семьях, однако характеризуются как благополучные.

Екатеринбург, Елена Сычева

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