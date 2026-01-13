13-летний подросток, которого одноклассник ударил ножом, получит 500 тысяч компенсации

Суд Верхней Пышмы вынес решение о выплате компенсации морального вреда подростку, которого одноклассники избили и тяжело ранили ножом.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с родителей каждого из двух виновников ЧП взыскано по 250 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика.

Напомним, ссора между школьниками произошла в мае прошлого года, когда ребята гуляли по городскому пустырю. Они поссорились, один из них ударил одноклассника палкой по голове, а другой – ножом в спину.

Затем виновные сбежали с места происшествия, бросив раненого в беспомощном состоянии, забрав у него сумку и мобильный телефон. Его вещи они выбросили по дороге вместе с ножом.

С трудом поднявшись, раненый подросток пролез через дыру под забором к жилым домам, после чего стал звать на помощь. На его крики обратила внимание случайная прохожая, которая вызвала скорую помощь и полицию, благодаря чему мальчика удалось спасти.

Согласно заключению эксперта, у потерпевшего обнаружено проникающее ранение грудной клетки, пневмоторакс, которые расцениваются как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью.

Прокуратура проконтролирует, чтобы родители виновников исполнили решение суда по выплате компенсации.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

