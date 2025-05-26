На Урал идет настоящая летняя жара

На этой неделе в Свердловскую область придет настоящая летняя погода, сухая и теплая.

Как сообщает Уральский Гидрометцентр, сегодня днем в Екатеринбурге будет от +17 до +22 градусов, потом температура поднимется еще выше.

Завтра, 27 мая, в области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура ночью +8…+13°C, днем +20…+25°, в Екатеринбурге до +24°.

28 мая также ожидается переменная облачность, ветер западный 4-9 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура ночью +11…+16°, днем +22…+27°.

Телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге» добавляет, что 29 мая днем в городе воздух прогреется до +28 °C, 30 и 31 мая – до +29°. В ночь на 1 июня ночью ожидается +14°, днем +28 °C.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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