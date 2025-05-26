Врачи напомнили, как загорать без вреда для здоровья

Уже завтра в Свердловской области станет по-летнему жарко. Именно в первые теплые дни люди часто забывают, что воздействие солнечных лучей может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, вплоть до рака кожи.

Как рассказала на пресс-конференции заведующая отделением опухолей молочной железы и опухолей кожи Свердловского областного онкодиспансера Маргарита Магдалянова, жители Урала так радуются солнцу, что в первые же дни «очень сильно раздеваются» и не пользуются солнцезащитными кремами, пока не сгорят.

Главный врач Свердловского кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева отметила, что сейчас можно выбрать даже тональные крема с функцией защиты от солнечных лучей. При выборе средств для кожи необходимо учитывать так называемый солнцезащитный фактор – SPF. В повседневной жизни уральцам будет достаточно кремов с SPF 15, а вот в отпуск на юг надо взять средство с SPF 30 или 50. Особенно это касается людей из группы риска. Сюда входят светлокожие блондины и рыжеволосые, люди с большим количеством родинок на теле, отдыхающие старше 60 лет. Во время пляжного отдыха необходимо смазывать кожу солнцезащитным средством каждые 2 часа.

Загорать лучше в те часы, когда солнечные лучи не такие агрессивные – с 8 до 11 или с 16 до 18. Под прямыми солнечными лучами находиться нельзя, особенно детям и пожилым.

Врачи также напомнили о важности регулярного прохождения диспансеризации. Если же кто-то заметил, что у него появились новые родинки или изменились старые, надо срочно записаться на прием к дерматологу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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