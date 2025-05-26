В Кировграде утонул 14-летний школьник (ФОТО)

14-летний подросток утонул на канале Верхнетагильского пруда в Кировграде.

Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, вчера в 19:30 семиклассник Матвей с друзьями, в том числе с одной девочкой, пошли на водоканал Верхнетагильского городского пруда.

«По одной из отрабатываемых версий, между парнями произошел спор, кто лучше умеет плавать. Школьник снял верхнюю одежду и решил продемонстрировать, что умеет плавать. Подошел к мосту и спрыгнул в воду, после чего вынырнул, но его стало уносить течением. Он стал размахивать руками и кричать, что тонет, а затем скрылся под водой. Никто из друзей оказать помощь Матвею не смог. Его тело пока обнаружить не удалось. Поисковые мероприятия продолжаются. В ближайшее время к месту ЧП прибудут четверо водолазов из Уральского спасательного отряда», – рассказал полковник Горелых.

Он добавил: с учетом того, что на Средний Урал идет 30-градусная жара, начальник свердловского ГУ МВД Александр Мешков поручил всем руководителям территориальных ОВД оперативно принять меры, чтобы подобные трагедии с детьми не повторялись.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что по факту гибели ребенка организована процессуальная проверка. Предварительно установлено, что мальчик купался в не предназначенном для этого месте. В рамках проверки опрашиваются непосредственные очевидцы произошедшего, родственники мальчика, истребована и анализируется характеризующая документация. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение.

Кировград, Елена Владимирова

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