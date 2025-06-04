В Серове утонул 15-летний ребенок

В Серове в реке Каква утонул 15-летний подросток. Накануне спасатели достали тело ребенка из воды.

«На акватории реки Каква Серовского МО обнаружено и извлечено из воды тело несовершеннолетнего 2010 г.р. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», – отметили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Кроме того, за последние сутки сотрудники МЧС обнаружили еще одного утонувшего в реке Пышма в Березовском – это 51-летний мужчина.

Как ранее писал «Новый День», за последнюю неделю в Свердловской области утонули 14-летний мальчик в Верхнетагильском городском пруду и женщина на реке Турья в Карпинске.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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