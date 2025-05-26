Более 80% таксистов не готовы менять свой автомобиль на отечественный

Таксопарки и самозанятые водители резко негативно восприняли принятие федерального закона о локализации автомобилей такси. Как отмечают эксперты отрасли, подавляющее большинство машин, занятых в частных перевозках в Свердловской области, – иностранного производства.

«Мы проводили несколько опросов владельцев бизнеса, и не нашли положительных отзывов. Многие собственники таксопарков боятся, что будет очень большой рост цен на отечественные автомобили, и это вызовет сложности с обновлением подвижного состава. Средний срок службы машины такси составляет 3-5 лет, но он может увеличиться до 7-8 лет, а это не способствует безопасности и комфорту пассажиров. Что касается самозанятых водителей такси, то больше 80% из них не готовы менять свой автомобиль на тот, что будет соответствовать закону о локализации», – рассказал на пресс-конференции в ТАСС представитель общественного совета по развитию такси в Свердловской области Егор Романов.

При этом эксперт не стал давать прогнозы, насколько может увеличиться стоимость поездок на такси после вступления закона в силу. «Этого никто не сможет сейчас сказать, потому что никто не знает, насколько подорожают автомобили», – добавил Романов. Представитель министерства транспорта Свердловской области Сергей Чертищев отметил, что цены на перевозки такси регулируются рынком.

Егор Романов также поделился предположением, какие автомобили такси будут приезжать к пассажирам, заказывающим поездку по тарифам «Комфорт плюс» и «Бизнес». Сейчас на тарифах повышенной стоимости работают исключительно иномарки. «На региональном уровне это будут «Лада Аура», и, возможно, Haval Jolion, если эту марку допустят. Все, других вариантов не остается»,– отметил общественник.

Закон о локализации автомобилей такси вступает в силу с 1 марта 2026 года. Как пояснил Сергей Чертищев, машины, внесенные в реестр такси до этой даты, будут продолжать работать на линии, пока не выработают свой ресурс. Вновь приобретаемые автомобили должны соответствовать требованиям по уровню локализации. Предполагается, что с 1 января 2033 года все службы такси будут использовать автомобили только российского производства.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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