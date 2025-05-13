Госдума приняла закон о локализации такси

Нижняя палата российского парламента одобрила закон о требованиях к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве легковых такси.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, законопроектом предлагалось наделить правительство правом устанавливать на федеральном уровне минимальный порог локализации используемых в качестве такси автомобилей. Согласно принятым поправкам, для включения автомобиля в реестр такси необходимо будет соблюсти одно из требований: совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному кабинетом министров для госзакупок; автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Вместе с тем требования не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до 1 марта 2026 года; к транспортным средствам в реестрах Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа – до 1 марта 2028 года, а в субъектах ДФО – до 1 марта 2030 года.

Как предполагается, с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси станет количество набранных баллов локализации.

Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, в ходе обсуждения были подготовлены поправки, которые носят компромиссный характер для производителей и представителей отрасли. По его словам, такой подход дает возможность выбора не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси, но и производителям автотранспорта.

«Это позволяет работать с заводами и Калининграда, и Москвы, и Тулы, и Дальнего Востока, и Самарской области, Тольятти, и Санкт-Петербурга, и многие другие регионы будут охвачены этой нормой», – уточнил он, добавив, что документ ориентирован на то, чтобы «конкретная сфера задействовала автомобили, производимые на территории Российской Федерации».

Председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев со своей стороны обратил внимание, что в этом законе впервые государство будет определять вертикаль локализации автомобилей во всех регионах РФ. «Машина считается технически исправной, пока она проходит ежегодный технический осмотр. На сегодняшний день 1 млн 46 тысяч машин, которые зарегистрированы в реестрах субъектов РФ, будут работать до списания», – пояснил он.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Москва, Елена Володина

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