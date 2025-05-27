В Екатеринбурге состоится второй сап-фестиваль

Второй сап-фестиваль пройдет 5 июля на акватории Городского пруда Екатеринбурга. В этот день состоится не только массовый заплыв, но и карнавал. Партнером акции в этом году станет правительство Свердловской области.

Как сообщили в ДИПе, уральцев приглашают встать на доски и проплыть пять километров кольцевого маршрута от «Динамо» через Дом Севастьянова, Свердловский театр драмы, «Ельцин-центр» и Макаровский мост. Для участия в сап-фестивале необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. После чего участникам присвоят QR-код и выдадут стартовый номер на входе в фестивальный городок.

Победителей определят в нескольких номинациях, в их числе – «Лучший костюм», «Лучший декор сапборда, «Самая яркая команда», а также «Я и ценный пассажир» для тех, кто поплывет с питомцем.

Открытие фестиваля состоится в 09:00 на Олимпийской набережной у спортивного комплекса «Динамо», после регистрации участников начнется спуск на воду и формирование колонны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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