Завтра в Городском пруду будут плавать на сапах. Продажу алкоголя запретят

В субботу, 6 июля, на акватории Городского пруда состоится сап-фестиваль. Участники спустятся на воду на территории стадиона «Динамо» и проплывут по периметру пруда.

Администрация Екатеринбурга поставит на «Динамо» мобильные туалеты и контейнеры для мусора, а также привлечет полицию для охраны порядка.

Кроме того, на прибрежных улицах запретят продажу алкоголя. Сухой закон завтра будет действовать:

на проспекте Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Карла Либкнехта;

на улице Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Николая Никонова;

на улице Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до переулка Красного;

в переулке Красном, от улицы Николая Никонова до улицы Гражданской;

на улице Гражданской, от переулка Красного до улицы Машинистов;

на улице Машинистов, от улицы Гражданской до улицы Колмогорова;

на улице Колмогорова, от улицы Машинистов до улицы Одинарки; на улице Энергостроителей, от улицы Папанина до набережной Рабочей молодежи;

на набережной Рабочей молодежи, от улицы Энергостроителей до проспекта Ленина.

схема: e1.ru

Екатеринбург, Елена Владимирова

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