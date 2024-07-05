Завтра в Городском пруду будут плавать на сапах. Продажу алкоголя запретят

В субботу, 6 июля, на акватории Городского пруда состоится сап-фестиваль. Участники спустятся на воду на территории стадиона «Динамо» и проплывут по периметру пруда.
Администрация Екатеринбурга поставит на «Динамо» мобильные туалеты и контейнеры для мусора, а также привлечет полицию для охраны порядка.
Кроме того, на прибрежных улицах запретят продажу алкоголя. Сухой закон завтра будет действовать:
на проспекте Ленина, от улицы 8 Марта до улицы Карла Либкнехта;
на улице Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Николая Никонова;
на улице Николая Никонова, от улицы Карла Либкнехта до переулка Красного;
в переулке Красном, от улицы Николая Никонова до улицы Гражданской;
на улице Гражданской, от переулка Красного до улицы Машинистов;
на улице Машинистов, от улицы Гражданской до улицы Колмогорова;
на улице Колмогорова, от улицы Машинистов до улицы Одинарки; на улице Энергостроителей, от улицы Папанина до набережной Рабочей молодежи;
на набережной Рабочей молодежи, от улицы Энергостроителей до проспекта Ленина.
схема: e1.ru
Екатеринбург, Елена Владимирова
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