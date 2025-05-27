Прокурор потребовал для бывшего зама мэра Дегтярска 7 лет и 8 месяцев строгого режима

Сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении бывшего вице-мэра Дегтярска Виктора Солдатова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Прокурор потребовал для него 7 лет и 8 месяцев строгого режима.

Бывший зам признался, что с февраля по июль 2024 года он в качестве посредника передал взятку экс-главе Дегтярска Вадиму Пильникову от учредителя ООО «Жилые кварталы» за то, чтобы закрыть глаза на недостатки при проверке работ, выполненных по муниципальным контрактам, и за помощь в ведении предпринимательской деятельности. При этом средства в размере 1,7 миллиона рублей Солдатов оставил себе в качестве вознаграждения за оказание посреднических услуг.

«В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить Виктору Солдатову наказание в виде 7 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере трехкратной суммы взятки, с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 5 лет», – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», помимо взятки от учредителя ООО «Жилые кварталы» в апреле 2024 года Пильников получил от одного из своих замов 890 тысяч рублей и автомобиль Audi Q6 за сокрытие того факта, что замглавы лично и через доверенное лицо управлял коммерческими организациями вопреки установленным законодательством запретам.

Напомним, Пильников сейчас является подсудимым по уголовному делу о получении взятки. С декабря 2024 года Пильникова содержали под стражей. 10 февраля 2025 года его перевели под домашний арест.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube