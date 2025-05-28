Бывший вице-мэр Дегтярска отделался условным сроком (ФОТО)

В Октябрьском суде Екатеринбурга огласили приговор бывшему заместителю главы Дегтярска Виктору Солдатову. Его признали виновным в посредничестве при получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года, со штрафом в размере 1,6 млн рублей.

Напомним, прокурор потребовал для Солдатова 7 лет и 8 месяцев строгого режима.

Бывший зам признался, что с февраля по июль 2024 года он в качестве посредника передал взятку мэру Дегтярска Вадиму Пильникову от учредителя ООО «Жилые кварталы» за то, чтобы тот закрыл глаза на недостатки при проверке работ, выполненных по муниципальным контрактам, и за помощь в ведении предпринимательской деятельности. При этом средства в размере 1,7 миллиона рублей Солдатов оставил себе в качестве вознаграждения за оказание посреднических услуг.

Дегтярск, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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